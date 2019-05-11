أحمد إسماعيل يتولى مهام منصبه مديرا للمنطقة والفروع بالبنك العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

تولى أحمد اسماعيل حسن منصب مدير المنطقة والفروع في البنك العربي - مصر بداية من يوم الأحد الماضي، خلفا لشريف علوي، بحسب ما قاله مصدر بالبنك لمصراوي.

وكان الخليج 365 انفرد في شهر مارس الماضي بخبر استقالة أحمد إسماعيل من منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الوطني لترشحه للبنك العربي.

وتأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان والأردن، مقرًا له في عام 1930 وهو يمتلك حاليًا شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر 5 قارات.

ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.