"سياحة النواب" تشيد باستجابة الحكومة لتوصياتها لتنويع آليات الترويج السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بسلسلة الأفلام الوثائقية عن المقاصد السياحية المصرية، التي أنتجتها مجموعة قنوات "MediaSet" الإيطالية، ويذيعها برنامج "Freedom Ortle Il Confine" عن مصر، ويقدمه المذيع الإيطالي الشهير روبرتو جاكوبو، أحد أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارًا في إيطاليا، مع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، والتي انطلقت اليوم.

وقال صدقي، في بيان، اليوم السبت، إن سعي الحكومة لتنويع آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، يتماشى مع التوصيات والاقتراحات التي تقدمت بها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للحكومة، من أجل تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية، كأحد أهم المحاور التي يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، وفتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر حتى تستعيد مصر دورها الريادي على خريطة السياحة العالمية.

ووجه النائب عمرو صدقي، التحية لوزارة السياحة، على جهودها الكبيرة في الترويج بأساليب غير تقليدية للسياحة المصرية، واستغلال وسائل الإعلام العالمية للترويج للسياحة المصرية، متوقعًا أن يكون لهذا الأسلوب في الترويج أثاره الإيجابية لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تتابع كل الخطوات والسياسات التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال.