برلماني مشيدًا بتراجع البطالة: "نتيجة طبيعية لمشروعات الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أشاد ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، باهتمام الدولة بالشباب وإعطاءهم الأولوية في المشروعات الجديدة للعمل بها والاستفادة من طاقاتهم وفكرهم الجديد، مؤكدًا أن قضية البطالة في مصر هي النقطة التي تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد كالجريمة والتطرف والإدمان.

وأوضح دسوقي، في بيان، اليوم السبت، أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها من خلال انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 مقارنة بحوالي 11.3% في الربع الثاني من العام السابق 2017/2018 ، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا التغير الإيجابي نتيجة طبيعية لحجم المشروعات التي تقوم بها الدولة، والتي توفر الآلاف من فرص العمل، ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر التدريب الذي يؤهل الشباب لسوق العمل، وطرح العربات المتنقلة التي توفر فرص عمل للكثير من الشباب بإجراءات بسيطة.