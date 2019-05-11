جثة في حقيبتين.. المتهم بقتل صديقه بالإسكندرية:"قطعته بالمنشار"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أدلى المتهم بقتل صديقه في الإسكندرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المنتزه، مؤكدا أنه ارتكب الجريمة بسبب رفض المجني عليه رد مبلغ 50 ألف جنيه.

وقال "ه.ح.س"، 34 عامًا، سمسار عملة، إنه أعطى لصديقه مبلغ 50 ألف جنيه منذ فترة لتوظيفها له في التجارة والحصول على ربح وعائد يومي، إلا أنه حدث خلاف بينهما وطالبه باسترداد المبلغ ولكنه رفض.

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه أراد الانتقام من صديقه لخيانته الأمانة برفض رد أمواله وتعدى عليه بالضرب بزجاجة داخل الشقة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

و"بعد ما قتلته خوفت افتضاح أمري.. فأحضرت منشار وقطعت الجثة لأجزاء ووضعها في حقيبتين ورمتها بجوار الترعة بقرية حوض 13 بمنطقة المنتزه".. هكذا انهي المتهم أقواله أمام النيابة العامة لتقرر حبسه على ذمة التحقيق.

تعود بداية الواقعة، عندما قسم شرطة ثالث المنتزه، بلاغا من شرطة النجدة يفيد عثور أهالي قرية حوض 13 على جثة رجل مجهول، ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة رجل مجهول في العقد الخامس من العمر مقطعة الأوصال وموزعة داخل حقيبتين ملقاة بجوار ترعة حوض 13 بدائرة القسم.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف هوية الجثة وضبط الجناة.

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد هوية الجثة المقطعة وهي للمدعو "م.ع.أ"، 44 عامًا، مقيم بمنطقة سيدي بشر بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ه.ح.س"، "تاجر" عملة، 34 عامًا، مقيم بمدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط، وله محل إقامة آخر بشارع خالد أبن الوليد بميامي، وجرى ضبطه.

تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه ثالث بالواقعة، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.