تزامنا مع زيارة مسؤول امريكي السلطات الكورية الشمالية تطلق صاروخين

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين اليوم، للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وبالتزامن مع زيارة موفد أمريكي لسيئول.

وجاءت عملية الإطلاق بعد إجراء كوريا الشمالية السبت تمارين عسكرية وإطلاقها العديد من القذائف، التي يعتقد أن واحدا منها على الأقل صاروخ قصير المدى.

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كما تأتي عملية الإطلاق بعد ساعات على وصول الموفد الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون، إلى سيئول مساء الأربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين حول خطوات الحليفين بشأن بيونغ يانغ. والزيارة هي الأولى له منذ قمة هانوي.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان إن الشمال "أطلق صاروخين قصيري المدى، على ما يبدو" من إقليم شمال بيونغان، مضيفة أنهما عبرا مسافة 270 كيلومترا و420 كيلومترا. وأوضحت أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يقومان بتحليلات مشتركة لهما.