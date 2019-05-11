الهلال الأحمر التونسي: البنغاليون أغلبية الغرقى الستين قبالة تونس

أعلن الهلال الأحمر التونسي، اليوم ، أن أغلب ضحايا القارب الذي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، وغرق قبالة السواحل التونسية، وأسفر عن مصرع 60 مهاجرا، هم من بنجلاديش.

وقع حادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط، وقد توقفت عمليات سفن صوفيا لمكافحة التهريب التابعة للاتحاد الأوروبي عن البحث عن ناجين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المنجي سليم، مسؤول الهلال الأحمر في جنوب تونس،

أن "المهاجرين (الذين تم إنقاذهم) أوضحوا أنهم انطلقوا مساء الخميس على متن سفينة كبيرة كانت تنقل حوالي 75 شخصا من مدينة زوارة"، الساحلية في ليبيا، على بعد 120 كلم غرب طرابلس.

وأوضح المصدر أن المهاجرين "نقلوا بعد ذلك إلى زورق مطاطي أصغر حجما كان مكتظا وانقلب بعدها بعشر دقائق،

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في حوالي منتصف الليل".

وأكد أن "المهاجرين قالوا إنهم قضوا 8 ساعات في المياه الباردة، وأنقذهم من الموت صيادون تونسيون اتصلوا بعدها بالبحرية التونسية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التونسية أن ثلاث جثث انتشلت الجمعة بواسطة السفن العسكرية، التي أرسلت إلى الموقع.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد زكري لـ"فرانس برس" إن ثلاث سفن ستواصل عمليات البحث السبت.

ومن بين الناجين 12 بنغاليا بينهم قاصر بالإضافة إلى مغربي ومصري، كما أوضح الهلال الأحمر، أن الأمل مفقود في العثور على المهاجرين الآخرين.