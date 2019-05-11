شاهد.. إصابة 4 نواب في "خناقة" داخل برلمان هونج كونج

عندما تعجز لغة الكلام تتحول البرلمانات إلى حلبات مصارعة، لعل آخرها برلمان "هونج كونج" الذي أسفر اشتباك النواب فيه عن إصابة 4 منهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عراكًا بالأيدي نشب بين عدد من النواب في البرلمان، أثناء اجتماع لمناقشة تعديلات جديدة، أدخلت على قانون
فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن الخلاف كان بين نواب ديمقراطيين معارضين، ونواب مؤيدين للحكومة، بشأن رئاسة إحدى اللجان في المجلس التشريعي.
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