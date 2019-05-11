صحفي أمريكي: "الكذب المنمق" لترامب يهدد بمزيد من انقسامات العالم

قبل فوز دونالد ترامب، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كان واضحًا أمام الجميع، أسلوبه الذي يتسم بالتنمر، والبلطجة، لكن لا أحد كان يعرف إلى مدى سوف تؤثر هذه الطريقة على العالم.

هكذا بدأ الكاتب الأمريكي نيك روبرتسون، مقاله اليوم، بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، والذي تناول فيه سياسة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع أزمات الداخل والخارج.

أوضح روبرتسون، أن ترامب اعتمد في خطابته على "الكذب المنمق" في كثير من الأحيان لاستقطاب عدد أكبر من المؤيدين له في الداخل الأمريكي، إلا أنه بعد مرور أكثر من نصف مدته الرئاسية، ولم تعد لكلماته القدرة السابقة على التأثير، أصبح ترامب يهدد بإحداث المزيد من الانقسامات في العالم.

مارجرت تاتشر

قبل أيام، توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالزيارة إلى بريطانيا لبحث عدد من الملفات ذات أولوية مشتركة "بحسب بيان الوزارة"، مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على رأسها أزمات بلده مع الصين وإيران.

يؤكد المحلل السياسي، نيك روبرتسون، في مقاله، أن بومبيو اتبع أسلوب "غير الدبلوماسي"، أثناء هذه الزيارة، مثلما يفعل دونالد ترامب.

وكان بومبيو، قد وجه انتقادات إلى الحكومة

البريطانية، بسبب موقفها من شركة هواوي الصينية، وتساءل في مؤتمر صحفي، "هل كانت السيدة الحديدية مارجرت تاتشر (رئيسة الوزراء الأسبق)، ستبقى صامتة أمام انتهاك الصين لسيادة الدول بالإكراه والفساد؟ وهل كانت ستسمح للصين بالسيطرة على الانترنت؟".

بداية مايو الجاري، أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، وزير الدفاع، عقب التحقيق في تسريب معلومات عن مناقشات قضية هواوي داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني.

وتعارض الولايات المتحدة بشدة مشاركة هواوي بسبب التزام الشركة بموجب القانون الصيني بمساعدة حكومتها المحلية على جمع المعلومات الاستخبارية أو توفير خدمات أمنية أخرى.

وقد أبلغ بومبيو حلفاء بلاده بالفعل أن استخدام معدات شركة الاتصالات الصينية العملاقة سيجعل من الصعب على واشنطن "مشاركتهم".

إلا أن بعض رؤساء المخابرات البريطانية يعتقدون أن مخاطر هواوي يمكن أن تدار من خلال التعاون، إذ تعد إمكانيات الجيل الخامس الخاصة بهواوي حاليًا الأقل تكلفة والأكثر تقدمًا في العالم.

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ويصف روبرتسون، أن ترامب من خلال وزير خارجيته،

وصل إلى حد "البلطجة المنهجية"، في علاقته بالدول الآخرى، وأنه يسعى حثيثًا إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي وحلفاء الولايات المتحدة.

إرث باراك أوباما

يرى الكاتب الأمريكي، أن الرئيس السابق باراك أوباما، كان له تأثير كبير على على الآلاف من الشعب من خلال خطبه التي اتسمت "بالأمل"، لكنه خلّف وراءه، إرث "هش"، عمل ترامب على تدميره شيئًا فشيئًا داخليًا وخارجيًا.

لفت روبرتسون، أن أوباما كان يعتمد سياسة التشاور مع بريطانيا، وليس النزاع معهم، مثلما فعل في زيارته عام 2016 إلى المملكة المتحدة، قبل التصوير على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

إذ أراد أوباما إبقاء صوت المملكة المتحدة مؤثرًا داخل الاتحاد الأوروبي، وحذر الناخبين البريطانيين حينها، من وقوفهم في طابور الانتظار للوصول إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يؤكد نيك روبرتسون، أن انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني، ومفاوضات الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والتي اتسمت بـ"الدراما"، تسير على نفس النهج لتدمير سياسية أوباما الخارجية.

حرب التجارة العالمية

يوضح نيك روبرتسون، أن دونالد ترامب زاد من محاولاته "البلطجية" على الصين، عندما أقر زيادة جديدة على التعريفات الجمركية بأكثر من الضعف على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

في حين ردت الصين، أنها قادرة ومستعدة على حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وتخشى الأسواق التجارية العالمية، من حرب تجارية لا يحمد عقباها، ويؤكد روبرتسون أن كلا ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يمضيان في هذا الطريق بخطوات جيدة.