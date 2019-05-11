الشرطة الألمانية تحتشد في نزل للاجئين عقب وفاة امرأة

شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية كبيرة اليوم السبت، على نزل للاجئين في مدينة ريجنسبورج الألمانية عقب وفاة امرأة به.
وتحدثت قوات الأمن عن مصادمات داخل النزل، ولم يتضح بعد عدد الأفراد المتورطين في المصادامات.
وقال متحدث باسم الشرطة إن رجال الأمن موجودين بأعدادكبيرة في النزل.
وتلقت الشرطة بلاغًا صباح اليوم، بوفاة شخص في النزل، وبحسب البيانات، لم تتمكن الإسعاف سوى من التأكد من وفاة امرأة.
وقال المتحدث الإعلامي باسم فرق الإسعاف: "لم يتضح بعد سبب الوفاة،
وقال المتحدث باسم الشرطة إن سكان النزل قاموا بمهاجمة قوات الأمن خلال تواجدها، وأضاف: "الأجواء بين بعض السكان احتدمت لدرجة أنه لم يكن بالإمكان حمل الجثة".
وذكر المتحدث أنه تم قذف رجال الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى، مضيفا أن الشرطة تمكنت من إخراج الجثة من النزل بعد ثلاث ساعات.
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