مسلحون يقتحمون فندقا في غوادار جنوب باكستان

هاجم مسلحون فندقا فخما في مدينة غوادار الساحلية جنوبي باكستان، والتي تشكل مركزا لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات. وأكد وزير الداخلية المحلي ضياء الله لانغو، أن مسلحين أربعة اقتحموا فندق "بيرل كونتيننتال" في غوادار وفتحوا النار، مشيرا إلى أنه تم إجلاء غالبية النزلاء فيما تتصدى قوات الأمن للمهاجمين.



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