كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلحون يهاجمون فندق خمس نجوم في جوادر بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أسلم بانجولزاي، مسؤول بالشرطة، إن ثلاثة أو أربعة إرهابيين مدججين بالسلاح قاموا بمهاجمة فندق بيرل كونتيننتال الخمس نجوم في مدينة جودار الباكستانية.

وأضاف، أنه: "في حوالي الساعة 4:50 مساءً، تلقينا تقارير تفيد بوجود ثلاثة إلى أربعة رجال مسلحين في فندق PC Hotel"، مشيرًا إلى أن "إطلاق النار مستمر لكن لا توجد تقارير عن وقوع إصابات بعد".

وأوضح المسؤول، أنه تم نشر وحدات إضافية من الشرطة ومكافحة الإرهاب والجيش في المنطقة عقب الحادث.

وبدوره، قال المفتش العام للشرطة، محسن حسن بوت، إن "اثنين إلى ثلاثة مسلحين أطلقوا النار أولاً ثم دخلوا الفندق، وأن الموظفين فقط بقوا داخل الفندق.

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ووفقًا لوزير الإعلام المحلي، زهور بوليدي، تم إجلاء جميع الضيوف الأجانب والمحليين في الفندق بأمان.

ونقلت الشرطة عن شبكة "آري نيوز"، قولها، إن عشرة انفجارات سُمعت من داخل الفندق.

ولم يتم تقديم معلومات عن الخسائر المحتملة بعد.

وذكرت صحيفة "باكستان توداي"، أن 70 شخصًا على الأقل كانوا في الفندق، من بينهم 40 مواطنًا صينيًا. ولا يوجد حتى الآن معلومات حول أي خسائر.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.