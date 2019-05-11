زلزال متوسط يهز غرب ايران

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ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة هز المنطقة الغربية المتاخمة للعراق.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، اليوم السبت، أن الزلزال ضرب منطقة ازغله، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف في محافظة كرمانشاه الغربية.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة وقالت، إنها هزت حلبجة في العراق بالقرب من الحدود الإيرانية.

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وأكد التقرير، أن مركز الزلزال كان بعمق ثمانية كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقع زلزال بلغت قوته 7.2 درجة في منطقة قريبة في نوفمبر 2018 وأصاب أكثر من 500 شخص.