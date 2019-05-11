كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية العراقي يصل الكويت في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، إلى مطار الكويت اليوم السبت، في زيارة رسمية.

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واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، وزير خارجية العراقي، الذي يترأس وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية العراقية المشتركة التي تستضيفها الكويت لمدة يومين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وعقدت جولة مباحثات ثنائية بين وفد وزارة الخارجية الكويتية ومسؤولين في الخارجية العراقية في مارس الماضي بالعاصمة العراقية بغداد، حيث تم بحث عدد من الملفات المشتركة التي تخص أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية العراقية المشتركة المنعقدة حالياً بالكويت.