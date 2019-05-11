إصابة 4 نواب بعراك داخل برلمان هونج كونج

كثيرا ما تتحول البرلمانات إلى حلبات مصارعة عندما تعجز لغة الكلام، لعل آخرها برلمان "هونج كونج" الذي أسفر اشتباك النواب فيه عن إصابة 4 منهم.

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ونقلت وسائل إعلام محلية، أن عراكا بالأيدي نشب بين عدد من النواب في البرلمان، أثناء اجتماع لمناقشة تعديلات جديدة، أدخلت على قانون يتعلق بتسليم المجرمين بين هونغ كونغ والصين.

فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى، أن الخلاف كان بين نواب ديمقراطيين معارضين، ونواب مؤيدين للحكومة، بشأن رئاسة إحدى اللجان في المجلس التشريعي.