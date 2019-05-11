كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يمني: الحوثي سلم موانئ الحديدة لمقاتليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، بأن ميليشيات الحوثي سلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر السواحل.

إلى ذلك، قالت مصادر لقناتي "العربية" و"الحدث" إنه تم تأجيل اجتماعات رئيس الفريق الأممي مايكل لوليسغارد بالفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى الأحد.

وقد أجل رئيس الفريق الحكومي صغير بن عزيز عقد الاجتماع في ضوء ما وصفه مسؤولون حكوميون بالتطورات المفاجئة بإعلان بدء إعادة الانتشار الأحادي الجانب للميليشيات من موانئ الحديدة في ظل عدم مشاركة مراقبين حكوميين إلى جانب المراقبين الدوليين ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار.

وبدأت ميليشيا الحوثي اليوم السبت انسحاباً جزئياً من موانئ الحديدة، تحت رقابة أممية.

Advertisements

وأعلنت الأمم المتحدة أنها ستراقب انسحاب الحوثيين من الحديدة جزئياً الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

وأبرمت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي اتفاقا مبدئيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي لسحب عناصر الحوثيين من الحديدة بحلول السابع من يناير الماضي، وذلك لتمهيد الطريق لمفاوضات تنهي الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام.

لكن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قال إن عرض الحوثيين إعادة الانتشار في موانئ الحديدة غير دقيق ومُضلِّل، وأشار الإرياني في تغريدات على تويتر إلى أن أي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به.