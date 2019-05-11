عزل عدد من “المقدمية” بطنجة..شمل 13 شخصا وهذه أسبابه

أصدرت السلطات الولائية بجهة طنجة، هذا الأسبوع، قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة “المقدمية”، امتدت إلى العزل.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن قرارات العزل الصادرة في حب أعوان السلطة بسبب اختلالات شهدتها المدينة، وتتعلق بالتغاضي على البناء العشوائي، والضلوع في جرائم متعلقة بالاتجار في البشر والهجرة السرية، والتقاعس في رفع التقارير حول خلية إرهابية كانت تنشط ما بين منطقتي العوامة ومسنانة بطنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرارات العزل شملت 13 من أعوان سلطة “مقدمية” يشتغلون بالملحقة الإدارية السابعة بمنطقة مسنانة، والملحقة الإدارية 16 بدائرة الشرف السواني، وطنجة المدينة، ومنطقة مغوغة.