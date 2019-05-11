زياش يضرب بقوة..للمرة الثانية لاعب الأسود مرشح لجائزة أفضل لاعب بهولندا

دخل الدولي المغربي حكيم زياش بقوة إلى سباق التنافس على جائزة أفضل لاعب في هوالندا، وهاته المرة لسنة 2019، بعد الأداء والمستوى اللذين بصما عليهما رفقة الأياكس أمستردام محلياً، وأيضاً عبر بوابة دوري أبطال أوروبا.

القائمة المتنافسة على أبرز جائزة فردية في هولندا، ضمت إسم 20 لاعباً، من بينهم المغربي الثاني أيوب الخياطي، المحترف بصفوف فريق أدو دين هاغ، في حين غاب اللاعب الشاب نصير مزراوي عن القائمة.

هذا وضمت القائمة مجموعة من الأسماء الشابة في صفوف الأياكس، كالمتألق الصربي دوشان تاديتش، واحد من اللاعبين الذي تألقوا بـ”تشامبيونز ليغ”، رفقة زياش الذي سجل لحدود إياب مرحلة نصف النهائي 5 أهداف.

هذا وظهر اللاعب المغربي رفقة ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، تفي التشكلية المثالية الأخيرة لإياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، والتي سجلت مفاجات غير متوقعة، بإقصاء الكتالوتي وسقوط الأياكس أمام ليفربول بهدف في الدقيقة الأخيرة.

لاعب المنتخب الوطني المغربي، وبالرغم من إقصاء الأياكس بدور نصف النهائي، إلا أنه قدم أداءً كبيراً مع المجموعة، وسجل ثاني الأهداف لصالح أياكس أمستردام، ليجاور ثلة من النجوم بالتشكيلة المثالية لهذا الدور بالمسابقة القارية.