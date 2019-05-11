صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا على ملصق تهنئة بقدوم رمضان في أستراليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، استخدم اتحاد المجالس الإسلامية الأسترالية، صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، على ملصق كبير، ووضعها في لوحة إعلانات بمدينة ملبورن.

وأعدّ الاتحاد "AFIC"، ملصق تهنئة بقدوم شهر رمضان، وجرى تركيبه في لوحة إعلانات كبيرة فوق سطح أحد المباني بضاحية "برودميدوز" التي يقطنها عدد كبير من المسلمين.

ويحمل الملصق صورة أرديرن وهي ترتدي الحجاب وتعانق سيدة للتضامن مع مسلمي بلادها في خلال مجزرة المسجدين.

وكتب على الملصق كلمة "سلام" بالعربية و"RAMADAN MUBARAK" بأحرف انجليزية.

وفي بيان خطي للأناضول، عزا رئيس الاتحاد، راتب جنيد، اختيار صورة أرديرن على الملصق، إلى تعاطفها وتضامنها مع المسلمين عقب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا.

وبيّن أن أرديرن من خلال سلوكها في أعقاب الهجومين الإرهابيين ضربت مثالا يحتذى به أمام العالم.

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وقال جنيد: "تعاملت أرديرن مع المسلمين المتضررين من الإرهاب بشكل ودي، وقدمت لهم الدعم الوثيق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بأن الهجوم إرهابيًا، وأظهرت نفسها بأنها القائد المسؤول عبر الإجراءات اللازمة التي اتخذتها حكومتها".

وفي 15 آذار/ مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ "كرايست تشيرش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب مثلهم.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة، ووجهت إليه اتهامات بالقتل المتعمد.

وظهر التضامن الواسع لرئيسة وزراء نيوزيلندا منذ اللحظات الأولى للمجزرة، ومن ثم ارتدائها الحجاب في ثاني يوم عند ذهابها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم.

تضامن ظهر أيضا بوضوح عندما أعلنت أردرن، رفع الآذان والوقوف دقيقتيْ صمت، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.