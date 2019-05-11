زيدان يكشف عن أول الراحلين عن ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، كشف عن أول المغادرين عن صفوف الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال زيدان اليوم، السبت، إن لاعب الوسط ماركوس يورينتي، سيرحل عن الملكي نهاية الموسم الجاري بسبب المنافسة القوية التي تحول دون حصوله على فرصة الاستمرارية في اللعب.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريال سوسييداد غدا الأحد في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، قال زيدان "قبل التحدث عن ماركوس بشكل فردي، ما قلته قبل شهر حين تلقيت سؤالا عنه هو أنني أحبه كثيرا كلاعب لكنه يحتاج للحصول على مزيد من الدقائق. وعقب عامين هنا أعتقد أنه يستحق اللعب".

وأضاف المدرب الفرنسي "نعلم من هم اللاعبين الموجودين بين صفوف ريال مدريد، يجب أن نكون صادقين للغاية معهم، وأتذكر ما قدمه ماركوس خلال العام الذي قضاه بين صفوف ديبورتيفو ألافيس (معارا). لقد لعب بشكل جيد جدا لأنه كان يحظى بالاستمرارية التي لم يتمتع بها هنا لأن هناك الكثير من اللاعبين المهمين".

واختتم "لا يمكن لأحد أن يقول لي أنني لم أمنحه الفرصة للعب، لقد لعب أقل من آخرين لكن هكذا هي الحياة ولا يمكننا تغيير ذلك. في أي فريق سيكون هناك دائما من يلعبون أقل من غيرهم".