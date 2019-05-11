بوكيتينو يضع شرطا لتدريب يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أجرى اتصالات مع مدرب توتنهام الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، من أجل الحصول على خدماته ليخلف مدربه ماسيميليانو أليغري.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس تواصل مع بوكيتينو، في الأيام القليلة الماضية، إلا أن النادي شعر بخيبة أمل بسبب مطالب المدرب الأرجنتيني.

وأضافت أن بوكيتينو طلب الحصول على 20 مليون يورو، كراتب سنوي، الأمر الذي أصاب اليوفي بالصدمة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن أليغري، مدرب الفريق الحالي، اقترب من الرحيل بعد 5 أعوام قضاها داخل قلعة السيدة العجوز.

وقاد أليغري، يوفنتوس لتحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، لكنه ودع كأس إيطاليا ودوري الأبطال.