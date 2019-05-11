شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستفيد من حملة إفطار صائم الإماراتية في حضرموت والان مع التفاصيل

تواصل دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ذراعها الإنسانية في اليمن توزيع الوجبات الغذائية على الأسر غير القادرة في الأحياء الفقيرة و القرى النائية بمحافظة حضرموت وذلك في إطار حملة " إفطار صائم" التي أطلقتها منذ بدء شهر رمضان المبارك.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، أكد حميد راشد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن أعمال الخير و العطاء ضمن حملة " إفطار صائم " ستتواصل على مدى الشهر الفضيل ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص.

من جانبهم أعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة .. مشيدين بجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في مناطقهم و التي تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" و يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق و الصديق.