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زلزال قوي يضرب مدينة السليمانية بكردستان العراق

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أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزال قوته 5.3 درجة وقع قرب مدينة السليمانية بمنطقة كردستان العراق، اليوم، وقال مسعفون محليون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وذكر مسؤولون أن الزلزال لم يسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة. 

وأوضحت هيئة المسح الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 71 كيلومترا جنوب شرقي السليمانية وعلى عمق عشرة كيلومترات. 

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وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في السليمانية إن الزلزال وقع قرب بلدة دربندخان وشعر به السكان في عدة بلدات أخرى. 

وذكرت وسائل إعلام في إيران المجاورة إن قوة الزلزال 5.1 درجة وهز بلدة ازغله الحدودية لكن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر. 

وصرح جليل بالايا رئيس إدارة الطوارئ الإقليمية لوكالة مهر شبه الرسمية للأنباء "وقع الزلزال في العراق وشعر به السكان في ازغله والحمد لله لم ترد أنباء حتى الآن عن خسائر".

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