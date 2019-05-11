الجيش الجزائري يصفي إرهابيين شرق العاصمة

تمكن الجيش الجزائري السبت من تصفية إرهابيين اثنين بمنطقة "دلس" التابعة لمحافظة بومرداس (50 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة).

وذكر بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية "أن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي قضت صباح السبت على إرهابيين اثنين ببلدية دلس في ولاية بومرداس".

يأتي ذلك، بعد يوم عن كشف وزارة الدفاع الجزائرية عثورها على جثة إرهابي بمحافظة عين الدفلى (150 كلم غرب الجزائر العاصمة)، دون أن تحدد هوية الإرهابي.

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وخلال اليومين الأخيرين، تمكن الجيش الجزائري بحسب بيانات رسمية من تدمير 5 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل مضادة للأفراد و5 قنابل مضادة للعربات و3 قنابل تقليدية الصنع، بمحافظة عين الدفلى.

وكانت منطقة وسط وشرق الجزائر العاصمة خلال تسعينيات القرن الماضي من أكثر المناطق التي شهدت أكبر نشاط للجماعات الإرهابية في الجزائر، وارتكبت خلالها مجازر بشعة في حق المدنيين.

وتمكن الجيش الجزائري في الأعوام الأخيرة من شل حركة فلول التنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة، من خلال توجيه ضربات استباقية مكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين.

واستعمل الجيش الجزائري في الآونة الأخيرة وللمرة الأولى طائرات بدون طيار لتدمير مخابئ الإرهابيين في الجبال بدقة بحسب بيان سابق لوزارة الدفاع الجزائرية، حيث تمكن من تدمير عدد كبير منها في منطقة القبائل (شرق الجزائر) ووسط البلاد.