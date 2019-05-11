البحرية الإسرائيلية تعتقل 3 صيادين فلسطينيين وتصادر قاربهم قبالة غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قارب الصيد في بحر غزة - أرشيفية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 3 صيادين فلسطينيين وصادرت قاربهم، بعد يوم من قرار الاحتلال السماح لهم استئناف الصيد قبالة قطاع غزة.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، لـ"العين الإخبارية": "البحرية أطلقت النار تجاه قارب صيد للصياد محمد صبحى بكر قبالة غزه، ومن ثم صادرته واعتقلت أبناء الصياد وهم عمران ومنصور وعاطف، واقتادتهم باتجاه ميناء أسدود الإسرائيلي".
وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي بعد يوم من سماح الاحتلال باستئناف الصيد بعد أن أغلق عدة أيام منذ السبت الماضي إثر العدوان على غزة.
وأعادت قوات الاحتلال، صباح أمس الجمعة، فتح بحر قطاع غزّة أمام الصيادين الفلسطينيين، بعد 6 أيام من الإغلاق.
ووفق عياش، "فإنهم تبلغوا أمس بسماح سلطات الاحتلال الصيد في أقصى مساحة حتى 12 ميلًا بحريًّا، وذلك في مناطق محدودة جنوب قطاع غزة، بينما ستواصل تقليص مساحة الصيد في منطقة الميناء وحتى شمال القطاع".
وقلص الاحتلال في 30 أبريل/نيسان الماضي مساحة الصيد في بحر قطاع غزّة إلى 6 أميال بحرية، بعد أن وصلت إلى 15 ميلا بموجب التفاهمات الإنسانية المبرمة في نهاية مارس/آذار الماضي.
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