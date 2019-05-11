انت الان تتابع إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة في مطار بكندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات الكندية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا إثر اصطدام طائرة تقل 50 شخصا بشاحنة وقود اليوم الجمعة في مطار تورونتو بيرسون الدولي. وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن الطائرة كانت متجهة من مدينة "تورنتو" إلى مدينة "سودبوري" في مقاطعة "أونتاريو" إلا أنها اضطرت إلى العودة مرة أخرى بسبب الظروف الجوية السيئة واصطدمت عقب هبوطها بالشاحنة. وأضافت القناة أنه لم تتضح بعد حجم الخسائر في الطائرة عقب الحادث.

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت اصطدام طائرتين في الجو فوق العاصمة أوتاوا، مما أدى لتحطم إحدى الطائرتين وهبوط الثانية اضطراريا.وقالت قناة التليفزيون الكندية "CTV News"، نقلا عن الشرطة، إن الحادث وقع، يوم الأحد، حوالي الساعة الـ10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت موسكو).ووفقا للقناة، فقد تحطمت الطائرة