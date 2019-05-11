الان تتابع الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثي تنفذ مسرحية جديدة حول الانسحاب من الموانىء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن ميليشيا الحوثي، تنفذ “مسرحية جديدة” في محافظة الحديدة، عبر الإعلان عن عزمهم الانسحاب بشكل أحادي الجانب السبت من ثلاثة موانىء في المحافظة الواقعة غرب اليمن.
وأوضح محافظ الحديدة الحسن طاهر: “الحوثيون ينفذون مسرحية جديدة في الحديدة بتسليم ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسي لأنفسهم بدون رقابة أممية أو من الجانب الحكومي حسب آلية الاتفاق”.
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