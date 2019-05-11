الان تتابع استهداف سيارة رئيس محكمة صومالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أصيب “سبعة أشخاص بجروح إثر تفجير استهدف اليوم السبت، سيارة رئيس المحكمة الابتدائية في إقليم بري بولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.
ونقل موقع الصومال الجديد عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن رئيس حرس المحكمة وجنودا ومدنيين أصيبوا جراء التفجير، إلا أن رئيس المحكمة المستهدف أبوبكر عبد النور لم يكن في السيارة وقت الهجوم.
ولم توضح المصادر كيفية تنفيذ التفجير.
ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم الذي جاء في إطار سلسلة من الأعمال المخلة بالأمن التي شهدتها بوصاصو الحاضرة التجارية لولاية بونتلاند في الفترة الأخيرة.
يشار إلى أن جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة تستهدف قوات الامن والمسؤولين الصوماليين في البلاد.
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