الان تتابع المفوضية الأوروبية تستنكر إعادة انتخابات إسطنبول وتنتقد مبررات تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بروكسل - الخليج 365:
انتقد يوهانس هان، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار، تبريرات لجنة الانتخابات التركية بشأن إعادة الانتخابات في بلدية إسطنبول، ووصفها بالـ”هزلية”.
وقال هان: “أكدنا في رد أول فعل مشترك مع مسؤولة العلاقات الخارجية فيدريكا موجيريني ضرورة أن تشرح المؤسسات المسؤولة أسباب قراراتها بعيدة المدى من هذا النوع”.
مضيفا أنه يجب احترام إرادة الناخب في أي ديمقراطية، «ومن غير المقبول تمامًا أن يتم حرمان رؤساء بلديات منتخبين من تسلم مناصبهم لاحقًا، كما حدث في جنوب شرق البلاد».
وتابع هان أن كل هذه أمور تدعو إلى مزيد من الأسف، لاسيما وأن المواطنين في تركيا أثبتوا نضجهم الديمقراطي من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قررت يوم الاثنين الماضي، إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في إسطنبول في 31 مارس الماضي، وإعادتها مرة أخرى في 23 يونيو المقبل.
وجاء القرار بعد طلب تقدم به حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة الانتخابات بدعوى حدوث “مخالفات للقواعد”، وبعثت اللجنة بخطاب إلى الأحزاب أعلنت فيه قبولها لأحد المآخذ لحزب العدالة والتنمية والمتمثلة في تجميع بعض المجالس الانتخابية بشكل مخالف للقانون.
كان أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا، فاز بانتخابات بلدية إسطنبول بفارق ضئيل عن منافسه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية، بقرار اللجنة تم إلغاء تعيين إمام أوغلو كعمدة لإسطنبول.
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