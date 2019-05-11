السعودية .. النائب العام يوجه بسرعة القبض على متحرش الدمام

وجه النائب العام في السعودية، اليوم السبت، بسرعة القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو وهو يتحرش بسيدة داخل بقالة بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.
وجاء إجراء النيابة العامة بعد رصد النيابة العامة لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع لشخص يتحرش بفتاة أثناء تسوقها بأحد المحالّ التجارية عن طريق الالتصاق بها عنوة.
واثار مقطع الفيديو، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، غضبًا بين مواطني المملكة، بعدما وثق حادثة تحرش جديدة بفتاة في متجر صغير (بقالة) بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية.
وتظهر في الفيديو فتاة ترتدي العباءة السعودية التقليدية السوداء، وتضع نقابًا على وجهها داخل البقالة، عندما قام أحد المتواجدين في البقالة بالالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان وسط صدمة واضحة بدت عليها من فعلته.
وتعد هذه الواقعة هي الثانية خلال يومين، بعد واقعة ”متحرش القصيبي“، الذي قام بالتحرش بفتاة وهي داخل مركبتها، وتم القبض عليه.
وكان زوج السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو طالب الجهات المختصة بالقبض على الشخص المتحرش وتقديمه للقضاء.
وأكدت النيابة العامة أنها ستقف بكل حزم في وجه مرتكبي جريمة التحرش والمطالبة بتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها، وحماية المجني عليهم، وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وبدأت السعودية العام الماضي تطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش، يتضمن فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة، بعد سنوات طويلة من مطالبة شريحة واسعة من السعوديين بإقرار نظام صارم لردع المتحرشين.
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