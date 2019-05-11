الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل‎‎

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل بولاية واشنطن، بدون تفاصيل عن دوافع الحادث، وفقا للعين الإخبارية.

وأكدت الشرطة أن مشتبها به قام بإطلاق نار على مجموعة من الأشخاص، وتقوم الأجهزة الأمنية بمدينة سياتل بولاية واشنطن بجمع الأدلة والتحدث مع شهود العيان.

يأتي الحادث بعد أيام من مقتل طالب في حادث إطلاق نار داخل مدرسة بولاية كولورادو وسقوط 8 مصابين، كما شهدت الولاية في منتصف أبريل/نيسان الماضي حالة استنفار أمني في 13 مدرسة على الأقل، إثر "تهديد أمني يعتد به"، من دون توضيح طبيعته.