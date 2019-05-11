شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تشيد باستجابة الحكومة لتوصياتها لتنويع آليات التسويق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال "صدقى" فى بيان له ، أن سعى الحكومة لتنويع آليات التسويق والترويج للسياحة المصرية، عبر استغلال البرامج ذات الشهرة العالمية لتوقيع شراكات معها للوصول لأكبر عدد من الأسواق المستهدفة يتماشى مع التوصيات والاقتراحات التى تقدمت بها لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء من أجل تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، وفتح أسواق سياحية جديدة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر حتى تستعيد مصر دورها الريادى والمرموق على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد "صدقى" بالجهود الكبيرة فى الترويج بأساليب غير تقليدية للسياحة المصرية على خريطة السياحة العالمية بصفة عامة واستغلال وسائل الاعلام العالمية للترويج للسياحة المصرية عالميا بصفة خاصة، متوقعًا أن يكون لهذا الأسلوب فى الترويج للسياحة المصرية عالميا آثاره الإيجابية لجذب السياح من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب تتابع كل الخطوات والسياسات التى تقوم بها الحكومة فى هذا المجال، وأنه سيتم خلال الفترة القادمة دعوة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للتحاور معها بشأن هذا الملف المهم.