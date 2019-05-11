شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: قناة "بى بى سى" لم تعرض معلومة واحدة محايدة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن شبكة الـbbc اعتادت اتباع خط معادى لمصر ولها تاريخ طويل فى ذلك، مؤكدا أن تناول الشبكة للأحداث فى مصر لا توجد به أى مادة إعلامية بها خط إيجابى واحد.

ولفت إلى أن الـ"بى بى سى " لا تستعين بالمصادر الرسمية للدولة مهما حدث ، فيما حاولت الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للاستعلامات تصحيح الصورة لعشرات المرات ولكنهم رفضوا وتعنتوا وأصروا على الاستمرار فى تبنى خط عدائى.

وأشار إلى أن الشبكه تتبنى خطاب سياسى وليس إعلامى بتسييس المادة الإعلاميه ووضعت التوجهات السياسيه قبل الإعلام، معتبرا أن الشبكة دولية لها توجهات تعمل على مهاجمة الأوضاع السياسية بالمنطقة العربية، وتحابى جماعة الإخوان فى تقاريرها.