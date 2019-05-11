شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش اتفاقية بين مصر وأوزبكستان حول جوازات السفر الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المزمع عقدها الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 542 لسنه 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقع فى طشفد بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية- حسب التقرير البرلماني- إلى توثيق العلاقات الثنائية بين جمهورية العربية وجمهورية أوزبكستان وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، وإعفاء مواطنى الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول أراضى الدولة الأخرى بغرض الزيارة أو الإقامة لمدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ الدخول.

وترى اللجنة البرلمانية أن هذا الاتفاق يهدف إلى توثيق العلاقات بين مصر وأوزبكستان من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات السفر لمواطنى كل من الدولتين من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية إلى أراضى الدولة الأخرى، الأمر الذى يسهم فى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، كما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الموافقة على الاتفاق لا تنطوى عليه أى مساس بالمصالح الوطنية المصرية أو الأمن القومى حيث قرر الاتفاق حق كل طرف فى رفض دخول أو تحديد مدة إقامة حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من مواطنى الطرف الآخر، وذلك دون إبداء أى أسباب لذلك، كما قرر حق كل طرف فى وقف العمل بالاتفاق مؤقتاً كلياً أو جزئياً وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومى.