شكرا لقرائتكم خبر عن دراسات الشرق الأوسط بباريس: تصريحات مبعوث ترامب بشأن سيناء كشفت أكاذيب الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى ​الشرق الأوسط​ ​جيسون جرينبلات​ التى قال فيها بالنص إن "شبه ​سيناء​ المصرية ليست جزءًا من الخطة الأمريكية للسلام" وأن "الغريب ما زلت أسمع ​تقارير​ عن ذلك" كشفت الأكاذيب والسموم التى بثتها جماعة الإخوان الإرهابية وان هذه الجماعة ليس لها اى لغة سوى الكذب والضلال والقتل

وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم ان تصريحات المسئول الأمريكى رفيع المستوى حسمت الجدل وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية بشأن اعتبار سيناء جزء من صفقة القرن حينما قال أيضا وبالنص أن "التقارير بشأن خطتنا أننا سنقدم جزءًا من سيناء إلى غزة. خاطئة! من فضلك لا تصدق كل ما تقرأ" مؤكدا ان مصر قيادة وحكومة وشعبا لا يمكن ابدا ان تفرض فى حبة رمل واحدة من ارض سيناء الغالية والطاهرة والتى ارتوت بدماء ابطال وصقور القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية.

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ووجه الدكتور عبد الرحيم على تحية قلبية للأبطال بواسل العملية سيناء 2018 من رجال الجيش والشرطة الذين نجحوا فى ان يجعلوا ارض الفيروز سيناء مقبرة للإرهابيين من جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة كما كانت فى الماضى مقبرة للغزاة والطامعين علي مر التاريخ خاصة وانها ارتوت بدماء المصريين في الحرب الخالدة 73 التى استعادت الأرض والكرامة للمصريين والعرب متوجها بالتحية لأرواح شهداء مصر الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها ودفاعا عن تراب أرض سيناء داعيا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.

صفقة القرن، سيناء، عبد الرحيم علي