البشير يقر بتهم الفساد: يبدو أن دعوة مظلوم أصابتني

كتب أية عاطف

أقر الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالتهم الموجهة له، والمتعلقة بالنقد الأجنبي، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال التحقيقات معه.

وقالت مصادر سودانية: إن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحقيق، وعلق على خلعه من الحكم قائلا: "لاشك أن هناك مظلومين خلال الثلاثين عاما التي كنت فيها بالحكم ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا".

وذكرت صحيفة "الجريدة السودانية" أن النيابة العامة فتحت تحقيقا مع البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية عام 1989، وذلك بعد أن قدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين دعوى للنائب العام بالخرطوم ضد...