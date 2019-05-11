تنظيم داعش يعلن قيام ولاية جديدة له في الهند بعد اشتباك بكشمير

أعلن تنظيم داعش لأول مرة تأسيس "ولاية" في الهند، وذلك بعد مقتل مسلح يقال إنه على صلة بالتنظيم في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، الولاية الجديدة، وقالت إن اسمها "ولاية الهند"، وذلك في بيان قالت فيه أيضا إن التنظيم أوقع ضحايا من قوات الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في كشمير.

يتفق بيان تنظيم داعش مع بيان أصدرته الشرطة الهندية أمس الجمعة وقالت فيه إن مسلحا يدعى إشفاق أحمد صوفي قتل في اشتباك في شوبيان.

ويبدو هدف التنظيم من تأسيس...