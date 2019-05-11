لطلاب الثانوية العامة.. سجل الآن لمعرفة رقم جلوسك ومقر لجنتك

كتب سمر محمد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان للمتقدمين لامتحانات العام الدراسي 2018 /2019.

ويمكن للطالب الحصول على رقم الجلوس من خلال إدخال كود الطالب من هنا :

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، غدا الأحد، على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب الذين تقدموا باستماراتهم هذا العام.

وقالت الوزارة، إنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه...