الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمسرحية جديدة في الحديدة

اتهمت ​الحكومة اليمنية​ ​الحوثيين​ بتنفيذ مسرحية جديدة في محافظة ​الحديدة​، عبر الإعلان عن عزمهم الانسحاب بشكل أحادي الجانب من ثلاثة موانئ في المحافظة الواقعة غرب اليمن.

وتقع الحديدة على البحر الأحمر، ويمر عبر مينائها نحو 70% من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية، ما يجعلها شريان حياة لملايين من السكان الذين باتوا على حافة المجاعة.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من الحديدة بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية، ويسري وقف إطلاق نار هش في المحافظة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ 18 كانون الاول من العام الماضي.