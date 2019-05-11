شاناهان يزور الحدود الأميركية مع المكسيك للمرة الثانية

يقوم القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان بزيارته الثانية إلى الحدود الأميركية مع المكسيك لتسليط الضوء على ما يسميه الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية، بعد استقطاع مبلغ 1.5 مليار دولار إضافي من أموال البنتاغون لدعم بناء الجدار.
ويتوجه شاناهان إلى مدينة ماكالين الحدودية في تكساس مع القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، في زيارة تُظهر اهتمام شاناهان بأمن الحدود، الذي يأتي على رأس أولويات ترامب، وسط أسئلة من البعض في الكونغرس حول ما إذا كان التركيز على الحدود استخداما مناسبا وحكيما للموارد العسكرية.
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