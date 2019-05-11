طالبت جماعة سودانية تطلق على نفسها اسم "فيلق البنيان المرصوص" بطرد السفير السعودي لدى الخرطوم، إثر تصريح له بأن بلاده هي من نفذت التغيير الأخير في السودان.
وفي تسجيل صوتي توجهت الجماعة الى المجلس العسكري بالقول:"إن لم تفعلوا ذلك فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم. وعندها وسترون أنتم وقيادة السعودية منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرسا وحدثا للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة "فيلق البنيان المرصوص" السودانية تطالب بطرد السفير السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.