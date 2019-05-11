جماعة "فيلق البنيان المرصوص" السودانية تطالب بطرد السفير السعودي

طالبت جماعة سودانية تطلق على نفسها اسم "فيلق البنيان المرصوص" بطرد السفير السعودي لدى ​الخرطوم​، إثر تصريح له بأن بلاده هي من نفذت التغيير الأخير في ​السودان​.

وفي تسجيل صوتي توجهت الجماعة الى ​المجلس العسكري​ بالقول:"إن لم تفعلوا ذلك فإننا سنعتبر ما قاله حقيقة واقعة ولستم أنتم من قام بالتغيير كما ادعيتم. وعندها وسترون أنتم وقيادة ​السعودية​ منا وهذا الشعب العظيم ما سيكون عبرة ودرسا وحدثا للتاريخ والعالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".