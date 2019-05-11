"CNN": البيت الأبيض مرر رقم الاتصال بترامب لإيران عبر سويسرا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران إذا رغبوا في الاتصال به"، موضحةً أن "الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".
والخميس، دعا ترامب القيادة الإيرانية إلى الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي.
والأربعاء، أعلنت إيران، تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.
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