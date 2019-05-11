"CNN": البيت الأبيض مرر رقم الاتصال بترامب لإيران عبر سويسرا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن "​البيت الأبيض​ مرر رقم ​الهاتف​ الخاص بالرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ​سويسرا​، لمنحه إلى قادة ​إيران​ إذا رغبوا في الاتصال به"، موضحةً أن "الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه".

والخميس، دعا ترامب ​القيادة​ الإيرانية إلى الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج ​طهران​ النووي.

والأربعاء، أعلنت إيران، تعليق بعض تعهداتها بموجب ​الاتفاق النووي​، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.