لوبان دعت ماكرون إلى الاستقالة في حال خسارته في الانتخابات البرلمانية الأوروبية

دعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي ​ماري لوبان​، الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى الاستقالة في حال خسارته في ​الانتخابات​ البرلمانية الأوروبية في ​فرنسا​، مشيرة الى أنه "من الضروري تذكير ماكرون بما فعل الجنرال شارل ديغول، عندما قرر الاستقالة".

ولفتت إلى أن "هذه الانتخابات هي بمثابة استفتاء"، متسائلة: "هل سيمتلك ماكرون الجرأة إذا هزم في الانتخابات على الاستقالة كما فعل الجنرال شارل ديغول".

وقالت لوبان موجهة خطابها إلى ماكرون: "إذا اعتبرنا هذه الانتخابات استفتاء يتعين عليه أن يثبت على ما فعله السابقون، يعني أن يكون لديه الشرف والكرامة ويفعل ما فعله ديغول، أن يخرج في حال خسر الاستفتاء"، متهمة ماكرون بتجاهل ملايين الفرنسيين والدخول في "صراع معهم".

وتتزامن هذه التصريحات مع تواصل الحملة المتعلقة بالانتخابات الأوروبية في فرنسا، والتي تتنافس فيها 33 لائحة انتخابية، ويتصدر حزب اليمين "التجمع الوطني"، الذي تترأسه لوبان، وحزب ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، المشهد منذ أسابيع.