سفير ايران بلندن: العلاقات الصينية الاميركية لم تكن أبدا هشة لهذا الحد

أكد السفير الايراني لدى لندن ​حميد بعيدي نجاد​ ان "العلاقات ​الصين​ية الاميركية لم تكن في أوقت وقت هشة بهذا الحد"، مشيرا الى "بدء الحرب التجارية بين ​أميركا​ والصين" ورأى ان "التصعيد في موقف الجانبين هو السبب في الوصول الى طريق مسدود".

ولفت إلى أنه "إثر فشل المفاوضات، بدأت الحرب التجارية الاميركية مع الصين، بتنفيذ اوامر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بزيادة التعرفة على ما قيمته 300 مليار ​دولار​ من السلع الصينية، وأعلنت الصين انها ستتعامل بالمثل ويعتقد المحللون الاميركان ان ترامب ينظر الى عدم التوصل الى الاتفاق كورقة هامة لخوض ​الانتخابات​".

وأشار إلى أنه "في ذات الوقت، اعلن الجانبان، انهما ومن اجل تهدئة الاسواق العالمية، سيواصلان المحادثات في المستقبل"، لافتاً إلى أنه "يبدو ان التصعيد في مواقف الجانبين، كان السبب الرئيس للوصول الى طريق مسدود وقد وجهت أميركا الى الصين اتهامات بزعزعة الاستقرار العالمي في عدة مجالات، بما فيها انتاج ​الصواريخ​ النووية متوسطة المدى، وحضور شركة هواوي الصينية في المشاريع ​الاتصالات​ والانترنت في ​اوروبا​ فضلا عن القضايا الاقليمية، ولم تكن العلاقات الصينية الاميركية هشة الى هذا الحد في اي وقت مضى وفي تصريح استفزازي وغير دبلوماسي، أعلن وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ قبل ايام في لندن خلال لقائه مع نظيره البريطاني، أن على ​بريطانيا​ ان تعيد النظر في تطوير علاقاتها مع الصين بما في ذلك مساهمة شركة هواوي في مشاريع الاتصالات".