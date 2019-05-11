الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا يفوز بالانتخابات التشريعية

فاز حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في ​جنوب إفريقيا​ ب​الانتخابات​ البرلمانية بفارق كبير عن أقرب منافسيه، بعد فرز 98.41 في المئة من الأصوات، ما يعني احتفاظه بالأغلبية في البرلمان.

وبحسب معطيات اللجنة المستقلة للانتخابات، حصد "المؤتمر الوطني الأفريقي" 57.68 في المئة من الأصوات، حيث بلغت نسبة فرز صناديق الإقتراع 98.41 في المئة.

وحل حزب "التحالف الديمقراطي"، أكبر أحزاب المعارضة، ثانياً بـ 20.69 في المئة من الأصوات، بينما نال حزب "مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" 10.60 في المئة من الأصوات.

وواصل ​حزب المؤتمر​ الوطني الإفريقي في الانتخابات الحالية أيضًا نزيف الأصوات، كما حدث في الانتخابات الماضية وما قبلها، وحقق أسوأ نتيجة له منذ انتخابات 1994.