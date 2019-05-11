نائب وزير دفاع أميركا بحث مع نظيره البولندي نشر قوات أميركية إضافية ببولندا

أفادت وزارة الدفاع الاميركية بأن "نائب وزير الدفاع الأميركي جون رود بحث مع نظيره البولندي توماش شاتكوفسكي، نشر قوات أميركية إضافية في بولندا"، مشيرةً إلى أن "رود وشاتكوفسكي واصلا مناقشة ودراسة طرق رفع مستوى الأمن في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" عن طريق زيادة عدد القوات الأمريكية والمحافظة الثابتة لوجودها في أراضي بولندا".
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