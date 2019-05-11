نائب وزير دفاع أميركا بحث مع نظيره البولندي نشر قوات أميركية إضافية ببولندا

أفادت ​وزارة الدفاع الاميركية​ بأن "نائب وزير الدفاع الأميركي جون رود بحث مع نظيره البولندي توماش شاتكوفسكي، نشر قوات أميركية إضافية في ​بولندا​"، مشيرةً إلى أن "رود وشاتكوفسكي واصلا مناقشة ودراسة طرق رفع مستوى ​الأمن​ في ​الجناح​ الشرقي ل​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" عن طريق زيادة عدد ​القوات​ الأمريكية والمحافظة الثابتة لوجودها في أراضي بولندا".

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