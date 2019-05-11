الجيش السوري يدخل الحدود الادارية الجنوبية لمحافظة ادلب

افادت وسائل اعلام سورية ان ​الجيش السوري​ دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة ادلب وبسط سيطرته على قريتي العريمة وميدان غزال شرق قرية الكركات بعد مواجهات مع إرهابيي "​جبهة النصرة​" المنتشرين في المنطقة.

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