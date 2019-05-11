تيمور جنبلاط زار صفير مطمئنا والتقى وفودا في المختارة

زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​، يرافقه عضو اللقاء النائب مروان حماده ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، مستشفى "أوتيل ديو" للاطمئنان إلى البطريرك مار نصرالله صفير.

وكان جنبلاط عرض مع زواره في قصر المختارة ضمن الاستقبالات الأسبوعية، قضايا ومواضيع اجتماعية وإنمائية وحياتية مختلفة، مع وفود تقدمها رجال دين ومجالس بلدية واختيارية وفاعليات، في حضور الوزير ​وائل ابو فاعور​ والمستشار حرب، من بينها وفد من منطقة إقليم الخروب راجعه بعدد من المطالب والملفات المتعلقة بالمنطقة، في حضور وكيل داخلية ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الدكتور سليم السيد، ووفد شبابي من منطقتي الشوف وعاليه عرض معه أنشطة التجمع، وقدم له درعا تقديرية لدعمه الشباب.

والتقى وفدا من بلدة الجديدة الشوف، ناقش أمورا في البلدة على الصعيدين الإنمائي والبلدي.

ومن زوار المختارة، وفد من منطقة الشمال أطلع جنبلاط على قضايا عامة، وكذلك جمعية الفكر والحياة في الشمال برئاسة الشيخ صالح حامد الذي أطلعه على نشاط الجمعية ودعاه إلى زيارتها.

واستمع من وفد موظفي مستشفى الإيمان عن أوضاعهم، وكذلك من اتحادي بلديات الشوف الاعلى والشوف السويجاني برئاسة روجيه العشي ويحيى ابو كروم عن قضايا متصلة بحاجات قرى الاتحادين، ومن مجالس بلدية عدة.