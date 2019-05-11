جبهة العمل الإسلامي نددت بالعقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران

ندّدت "​جبهة العمل الإسلامي​" في لبنان بشدة ب​العقوبات الأميركية​ الجديدة ضد ​إيران​، التي طالت إضافة إلى صادرات النفط والبترول الصلب والحديد مؤخراً. وأكدت أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستخرج منتصرة بإذن الله من تلك المعركة الاقتصادية الجائرة والظالمة التي تفرضها إدارة الشر الأميركية الصهيونية الحاقدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو". وأشارت إلى أن الشعب الإيراني الشقيق هو شعب قوي جبّار ومارد، وهو يثق بقيادته الحكيمة وبكيفية إدارتها بجدارة وشجاعة وجرأة فائقة ونادرة وتصديها لكل الضغوطات والإملاءات والشروط الأميركية المنحازة كلياً لصالح العدو الصهيوني الغاصب".

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