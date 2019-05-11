سفارة الإمارات: توزيع وجبات ساخنة ل75 ألف صائم في عرسال وجوارها

أعلنت سفارة ​الإمارات العربية​ في ​بيروت​ في بيان انها "بدأت بإطار حملة المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1440 - ​لبنان​" بتقديم الوجبات الساخنة للصائمين في منطقة ​عرسال​ وجوارها، بمعدل 2500 وجبة إفطار يومية طيلة الشهر الفضيل يستفيد منها 75 ألف صائم"، مشيرة الى أن "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية تشرف وبدعم من "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" على إيصال هذه الوجبات لمستحقيها من ​النازحين السوريين​ والعائلات اللبنانية المحتاجة بالشراكة مع "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في ​دار الفتوى​".

ولفت السفير الاماراتي ​حمد سعيد الشامسي​ الى أن "هذه الحملة بدأت في عرسال وجوارها في أول يوم من ​شهر رمضان​ بسبب إستيعاب هذه المنطقة للعدد الاكبر من النازحين السوريين وبسبب الأوضاع المتردية لسكانها"، مؤكدا أن "الوجبات الساخنة اليومية ستستمر طيلة الشهر الفضيل بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية والتمور"، موضحا "أن هذه المساعدات تستهدف بشكل رئيسي المخيمات والاحياء الفقيرة ليعم الخير وتكون موائد رمضان هذا العام عامرة بالخير والعطاء".