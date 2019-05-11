البخاري زار البطريرك صفير مطمئنا

عاد السفير السعودي وليد البخاري البطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير في مستشفى "أوتيل ديو" مطمئنا، وتمنى له الشفاء العاجل.
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